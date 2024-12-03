فريق بحثي بـ«علوم المنصورة» ينجح في تطوير مواد حساسة لتصميم خلايا شمسية أكثر كفاءة

تقدم جامعة المنصورة العديد من الأبحاث العلمية التي تخدم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، وتعد كلية العلوم من أبرز الكليات التي ساهمت في تلك الملفات.

ونجح فريق بحثي بكلية العلوم من تطوير مواد حساسة جديدة تحقق كفاءة غير مسبوقة، مستفيدًا من تقنية تاندم الفريدة، والتي تمثل خطوة مبتكرة نحو تصميم خلايا شمسية أكثر كفاءة واستقرارًا.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة العيان، عميد كلية العلوم جامعة المنصورة.

وقام الفريق البحثي بقيادة الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة، والدكتور محمد رمضان، أستاذ مساعد الكيمياء العضوية، والدكتورة صفا بدوي مدرس الكيمياء العضوية من نشر بحثًا تطبيقيا يستخدم تقنية "تاندم" في الخلايا الشمسية المعتمدة على الصبغات، بعنوان:

"Tandem dye-sensitized solar cells achieve 12.89% efficiency using novel organic sensitizers"

في مجلة Scientific Reports التابعة لدار نشر nature والمصنفة عالميا ضمن الفئة Q1

واوضح الدكتور محمد رمضان الي البوابة أن الفريق البحثي نجح في تطوير مواد حساسة جديدة، تحقق كفاءة غير مسبوقة في مجال الخلايا الشمسية الصبغية والتي تتميز بشعبية واسعة في العالم، وتابع رمضان أن ذلك إضافة إلي مزاياها المتعددة مثل التكلفة المنخفضة، أقل تلوثا للبيئة وكفاءة جيدة في امتصاص الضوء، وسهولة التحضير مقارنة بالخلايا الشمسية التقليدية المصنوعة من السيليكون ذات التكلفة العالية مستفيدًا من تقنية Tandem الفريدة.



وتابعت الدكتورة صفا بدوي من الفريق البحثي أن الخلايا الشمسية التقليدية تمثل خطوة مبتكرة نحو تصميم خلايا شمسية أكثر كفاءة واستقرارا، وأعربت عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يساهم في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وتستكمل بدوي أن الفريق يعد مسؤول عن العديد من المشروعات المحلية والدولية التي تهدف الي تطوير الخلايا الشمسية الصبغية وخدمة رؤية مصر 2030.



كما أكد الدكتور إيهاب عبداللطيف وكيل كلية العلوم للدراسات العليا أن البحث العلمي الذي يخدم المجتمع ويدعم التنمية البيئية يأتي ضمن أولويات الجامعة، مشيرا إلى حرص الجامعة على دعم وتشجيع الفرق البحثية في مختلف التخصصات، بهدف تحقيق تطورات ملموسة في المجالات العلمية.