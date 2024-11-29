هدى الأتربي: ليلى في "نقطة سودة" صراع لا ينتهى بين الماضى والحاضر

تخوض النجمة هدى الاتربى تجربة درامية جديدة خلال مسلسل "نقطة سوده" الذي يتواصل عرضه ويحقق نجاحاً لافتاً منذ انطلاق حلقاته الأولى، حيث تجسد هدى شخصية ليلى المليئة بالصراعات الداخلية ما بين ماضيها السيئ الذي يطاردها وحاضرها الذي أصبحت مجبرة عليه أيضاً لتضع الجمهور في حيرة ما بين التعاطف معها أو كرهها على تصرفاتها.

وتقول هدى الاتربى عن دورها في "نقطة سودة": "ليلى هي بنت تربت في بيئة غلط طول الوقت ولم يكن لديها أي حرية للاختيار، لأنها ولدت ووجدت نفسها فى تتصرف حسب ما أجبرتها الحياة، ولكنها فى وسط كل ذلك، جاءتها الفرصة أن تطهر هذا الماضي وتصبح انسانة أخرى بعدما وقعت فى حب شخص رغم تكليفها بإيذائه".



هدى الاتربي أضافت:" الشخصية صعبة واحتاجت منها مجهود كبير على مستوى التمثيل لأنها قد تبدوا للجمهور وأنها شريرة ولكنها في الحقيقة تواجه صراعات ومشاعر ما بين حبها للشخص الذي تم تحريضها عليه من أجل تدميره، وبين الطرف الثاني الذي يهددها ويبتذها طول الوقت بماضيها السىء، ولذلك هي مغلوبة على أمرها ومجبره على تصرفاتها".

مسلسل "نقطة سودة" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبد الغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وعلى الجانب الآخر بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025، وهو الذي تمردت على أدوارها فيه، بعدما قدمت الفتاة الشعبية بشكل مختلف، حيث تستكمل هدى شخصية دينا التي جسدتها في الجزء الأول وحققت بها نجاحاً كبيراً، حيث تشهد أحداث الجزء الثاني تطوراً ملحوظاً للشخصية والتي ستدخل في صراعات أكبر.

مسلسل "العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، ثراء جبيل، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.