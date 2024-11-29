في أول يوم عرض بالرياض.. مسرحية "شمس وقمر" لمنة شلبي ترفع شعار "كامل العدد"





رفعت مسرحية "شمس وقمر" للنجمة منة شلبي، شعار "كامل العدد" وذلك بعد أول يوم عرض لها على مسرح "بكر الشدي" بالرياض في المملكة العربية السعودية.



وتصدر اسم المسرحية أيضًا تريند تويتر حيث احتل المركز الأول على نفس الموقع بعد ساعات قليلة من عرضها الأول.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ، منذ أيام البوستر الترويجي الرسمي للمسرحية، وكتب : المسرحية الكوميدية شمس وقمر، من بطولة الفنانة منة شلبي والفنان بيومي فؤاد ومجموعة من النجوم على مسرح بكر الشدي، من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.



جدير بالذكر أن مسرحية «شمس وقمر» بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبدالعظيم،دنيا سامي، ألحان المهدي، مصطفى البنا، والمسرحية من إنتاج حماده اسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.