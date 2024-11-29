نحو 10 جنيهات.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة مقداراً طفيفاً لم يتجاوز 10 جنيهات، مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس في محلات الصاغة، وجاء سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم على النحو التالي..

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم



سجل عيار 4 نحو 4194 جنيه للبيع و 4211 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 3145 جنيه للبيع و 3158 جنيه للشراء.



بلغ سعر عيار 21 نحو 3670 جنيه للبيع و 3685 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 2445 جنيه للبيع و 2452 جنيه للشراء.



وصل سعر الجنيه الذهب الي 29.36 الف جنيه للبيع و 29.48 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2652 دولار للبيع و 2653 دولار للشراء.