زي النهارده.. لويس التاسع يتولى عرش فرنسا

تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 29 شهر نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

في عام561 وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين ،وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.

وعام 800 الإمبراطور شارلمان وصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.

وعام 1226 لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.

وعام 1394 ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.

وفى عام 1777 تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا.



وعام 1781 مجزرة زونغ: بحارة سفينة العبيد «زونغ» يغرقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين.

وعام 1807 نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت أثناء حرب الاستقلال الإسبانية.

وعام 1830 اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.

وفى عام 1899 تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.



وعام 1939 سلطات الانتداب الفرنسي تقتطع لواء الإسكندرون من سوريا وتمنحه لتركيا.



وعام 1945 قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.

وعام 1947 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 والداعي إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود.

وعام 1951 إعلان الإضراب العام في تونس احتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.

وعام 1963 الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا «إيرل وارين» وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.

وعام 1990 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 678 والقاضي باستخدام القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق منها قبل 15 يناير 1991.



وعام 2010 اغتيال عالم الفيزياء النووية الإيراني مجيد شهرياري بواسطة قنبلة لاصقة علی سيارته.



وعام 2011 ملك المغرب محمد السادس يكلف زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وهي الحكومة الأولى في المغرب التي يشكلها زعيم حزب حصل على أغلبية في البرلمان.



وعام 2012 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع مستوى عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وذلك بأغلبية 138 دولة ورفض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.



وعام 2016 تحطم طائرة خطوط طيران لاميا الرحلة 2933 التي كانت تُقِل لاعبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي في منطقة لا يونيون الكولومبية، والحصيلة مقتل 71 شخصًا ونجاة 6 آخرين.

وعام 2017 انتحار الجنرال الكرواتي البوسني سلوبودان برالياك في المحكمة أثناء استماعه لحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.



اللاعب السوري عمر خربين يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لسنة 2017.