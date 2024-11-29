افتتاح نادي لطلاب الجامعة المصرية الصينية للتدريب على العلاج بطب الأعشاب الصيني

احتفلت كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية بافتتاح نادي الطلاب BotanicAroma الخاص بالعلاج بطب الأعشاب الصيني التقليدي والزيوت الطيارة، تحت رعاية الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، ومشاركة الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة، والدكتورة مينا تادرس عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء.

وقالت الدكتورة رشا الخولي رئيسة الجامعة المصرية الصينية - في تصريح لها اليوم - إن إدارة الجامعة تولى الجانب العملي والتدريبي أهمية قصوى للطلاب، وذلك بهدف إعدادهم لأسواق العمل المختلفة، ورفع مهاراتهم والتعرف على كل ما هو جديد في مختلف مجالات العلوم والمعرفة.

وأضافت أن افتتاح نادي الطلاب بكلية الصيدلة وعلوم الدواء يأتي في إطار الاهتمام بمعرفة طب الأعشاب الصيني التقليدي، والاستفادة من هذه الخبرات في تقديم علوم مختلفة تتميز بها الجامعة المصرية الصينية، فضلا عن الاهتمام بعقد شراكات مع كبرى الجامعات الصينية والعالمية للاستفادة من الخبرات المختلفة وتعزيز الجانب العملي والمعرفي لدى الطلاب.

من جانبه، قال الدكتور مينا تادرس عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء إن افتتاح نادي الطلاب الخاص بالعلاج بطب الأعشاب الصيني التقليدي والزيوت الطيارة، يتيح لطلاب الكلية تصميم وإعداد مستحضرات طبية عشبية لعلاج العديد من الأمراض، ومنها مستحضرات لعلاج البرد والكحة، ومستحضرات لزيادة المناعة وتحسين وظائف الجسم، إلى جانب مستحضرات لخفض معدلات السكر، وأخرى للتخلص من الماء الزائد بالجسم كوسيلة لتحسين وظائف الكلى والوزن الزائد.

وأضاف أنه النادي يتيح للطلاب أيضا إمكانية إعداد مجموعة من الدهانات والمراهم الخاصة بأمراض الروماتيزم والعظام، إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة لعلاج حب الشباب وجفاف الجلد والإكزيما والحساسية، ومستحضرات العناية بالشعر المضادة للتساقط والمحفزة للنمو.

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