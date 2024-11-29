رفع 160 طن مخلفات من قرية بدواي في الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أنه جار رفع كافة تجمعات و تراكمات القمامة بقرية بدواي مركز المنصورة وتم رفع 160 طن منذ زيارته لها أول أمس.

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة الأربعاء الماضي، وتلاحظ له وجود تجمعات وتراكمات قمامة ،وأمر على الفور بإرسال المعدات والسيارات بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة وإدارة الصيانة والمركبات بديوان عام المحافظة لرفع كافة التراكمات في القرية.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بالبدء في تنفيذ خدمات الجمع السكني من قرية بدواي مركز المنصورة.

ووجه المحافظ إنذار شديد اللهجة لكافة الجميعات الأهلية والشركات المتعاقدة لتقديم خدمات النظافة بتلك القرى برفع مستوى خدمات النظافة أو فسخ التعاقد معها في حالة عدم الالتزام، موضحاً أن أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد لمواجهة أي قصور في تأدية الخدمات على نفقة الجمعيات والشركات المتعاقدة.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل منتظم في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان استدامة تقديم الخدمات بالشكل المناسب وتوفير مستوى لائق من النظافة في جميع المناطق.

شارك في الحملة سامح سعد رئيس جهاز النظافة بديوان عام المحافظة، وريهام الحلو نائب رئيس مركز المنصورة، وزينب وهبه رئيس الوحدة المحلية بقرية بدواي.

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