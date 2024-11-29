ads
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 160 طن مخلفات من قرية بدواي في الدقهلية

رفع 160 طن مخلفات
رفع 160 طن مخلفات من قرية بدواي فى الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أنه جار رفع كافة تجمعات و تراكمات القمامة بقرية بدواي مركز المنصورة وتم رفع 160 طن منذ زيارته لها أول أمس.

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة الأربعاء الماضي، وتلاحظ له وجود تجمعات وتراكمات قمامة ،وأمر على الفور بإرسال المعدات والسيارات بالتنسيق بين إدارة المخلفات الصلبة وإدارة الصيانة والمركبات بديوان عام المحافظة لرفع كافة التراكمات في القرية.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع  رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة بالبدء في تنفيذ خدمات الجمع السكني من قرية بدواي مركز المنصورة.

ووجه المحافظ إنذار شديد اللهجة لكافة الجميعات الأهلية والشركات المتعاقدة لتقديم خدمات النظافة بتلك القرى برفع مستوى خدمات النظافة أو فسخ التعاقد معها في حالة عدم الالتزام، موضحاً أن أجهزة المحافظة على أتم الاستعداد لمواجهة أي قصور في تأدية الخدمات على نفقة الجمعيات والشركات المتعاقدة.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار تنفيذ تلك الحملات بشكل منتظم في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان استدامة تقديم الخدمات بالشكل المناسب وتوفير مستوى لائق من النظافة في جميع المناطق.

شارك في الحملة سامح سعد رئيس جهاز النظافة بديوان عام المحافظة، وريهام الحلو نائب رئيس مركز المنصورة، وزينب وهبه رئيس الوحدة المحلية بقرية بدواي.

txt

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لقرية بدواى بالمنصورة

WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.43 PM (1)
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.43 PM (1)
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.43 PM
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.43 PM
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.44 PM (1)
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.44 PM (1)
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.46 PM
WhatsApp Image 2024-11-29 at 3.32.46 PM
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جهاز النظافة محافظ الدقهلية مدينة المنصورة قرية بدواي