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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعداداً لمباراة بيراميدز.. المصري يفوز وديًا على اتحاد القليوبية

شعار النادي المصري
شعار النادي المصري
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فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره اتحاد القليوبية بأحد عشر هدفًا للاشئ، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة وذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.


لجأ الكابتن على ماهر خلال المباراة إلى الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وذلك للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية وكذلك لاكسابهم التجانس والتناغم فيما بينهم.
سجل أهداف المباراة ، السنغالي بابا بادجي وأحرز ثلاثة أهداف " هاتريك" وكذلك الثلاثي حسين فيصل وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ولكل منهما هدفين،  والثنائي خالد الغندور وأمادو با ولكل منهما هدف واحد.

 

المصري علي ماهر