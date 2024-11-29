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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بدء حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي بحضور نجوم الفن

حفل ختام مهرجان الفيوم
حفل ختام مهرجان الفيوم السينمائي
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بدأ حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بوادي الريان إحدى أهم المناطق السياحية بالمحافظة بحضور  عدد كبير من نجوم الفن.

 

كانت البداية مع السلام الوطني وعرض برومو الفعاليات خلال الدورة الأولى ثم مقدمة الحفل رشا سليمان التي قدمت مدير المهرجان الفنان سيد عبد الخالق.

حرص على التواجد كلا من النجمة الكبيرة إلهام شاهين والفنانة داليا مصطفى والفنان أحمد فتحي والفنانة بشرى والمنتج خالد حميدة والمخرج الكبير هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز وعدد من صناع السينما.

وقررت إدارة المهرجان الخروج عن المألوف وتنظيم حفل الافتتاح في إحدى البقاع الساحرة نهارا بشكل يتناسب مع طبيعة المهرجان باعتباره مهرجانا بيئيا بالدرجة الأولى.

مهرجان الفيوم السينمائي وادي الريان إلهام شاهين داليا مصطفي بشرى