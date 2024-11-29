القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة في مقاطعة كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تكبيد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر بلغت أكثر من 340 عسكريًا والعديد من المعدات الحربية، خلال الــ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، وفقا لوكالة "سبوتنك" الروسية، أن: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 340 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة قتالية مصفحة، و12 سيارة و6 مدافع هاون".

وأوضحت الوزارة، أن "مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 36 ألفا و600 عسكري، و223 دبابة، و158 عربة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1201 مركبة قتالية مصفحة، و1056 سيارة، و305 مدافع ميدان، و40 راجمة صواريخ، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادا للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية".