أطباء يحذرون.. نعومة ولمعان الأرجل تنذر بـ"مرض خطير"

أوضح الأطباء من أن الجلد ذو بريق ناعم وبراق خاصة في منطقة الأرجل ينذر بوجود مشكلة صحبة شديدة ، قد ترتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعتبر الأرجل اللامعة أو الناعمة عرضه قد تؤدي إلى ظهور مشكلة في الدورة الدموية، حيث يؤثر ضعف تدفق الدم على توصيل الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الجلد، مما يسبب ظهور سطح الجلد ممدود ولامع .

وفقا للدكتور باباك أشرافي، عضو فريق الأطباء في "سوبر دراج أونلاين"، قد يكون هذا المرض من أهم علامات الإصابة بـ "مرض الشرايين الطرفية" "PAD"، الذي يؤدي إلي تراكم الدهون في الشرايين مما يبطء من تدفق الدم إلى عضلات الساق. بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورغم أن هذا المرض قد يؤدي لمشاكل في الحياة في مراحله الأولى، فإن تطور التصلب العصيدي التراكم الدائم للبلاك داخل جدران الشرايين " ، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية صعبة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما يمكن أن يكون ظهور الجلد اللامع نتيجة لمشاكل صحية متعددة مثل احتباس السوائل أو جلطات الأوردة العميقة "DVT" .

وأضاف الأطباء إلى أن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بحالات صحية أكثر خطورة إذا لم تدارك للعلاج في الوقت المناسب، مثل ظهور مرض الشرايين الطرفية أو الإصابة بجلطات دموية.

لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بالذهاب للطبيب فورا.

ومن جانبه، أكد الدكتور راج، وهو جراح بريطاني، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 50 عاما، أو الذي يظهر عليهم أعراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، أو لديهم تاريخ عائلي من أمراض الدورة الدموية، هم أكثر اضصابة بهذا النوع من المشاكل الصحية.

كما أن التدخين يعد مؤشر أساسي في زيادة احتمالية الإصابة بمشاكل في تدفق الدم.

وحذر الأطباء إلى ضرورة إجراء فحوصات طبية دقيقة عند ملاحظة أي تغيير غير طبيعي في مظهر الجلد، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل ألم في الساقين أو تورم.