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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

فريق طلعت مصطفى يحرز كأس البطولة العربية للشركات لخماسيات كرة القدم

فريق طلعت مصطفى
فريق طلعت مصطفى
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تُوِّج فريق طلعت مصطفى بالبطولة العربية للشركات لخماسيات كرة القدم في دورتها الحادية والعشرين، التي أُقيمت على ملاعب الصالة الرياضية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشاركة سبعة فرق تمثل ست دول عربية.

وتمكن فريق طلعت مصطفى من الفوز بالمباراة النهائية ضد فريق إنتاج الكهرباء بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، فيما أحرز فريق النفط العراقي المركز الثالث بعد فوزه على فريق حمادة الأردني.

وقدم فريق طلعت مصطفى بطولة استثنائية بقيادة الكابتن فخري يعقوب، المدير الفني للفريق، والكابتن محمد عبد الخالق، مدير النشاط الرياضي. 

وقد حقق الفريق الفوز في جميع مباريات البطولة، حيث استهل مشواره في الأدوار التمهيدية بالفوز على فرق الجمعية الرياضية الجزائري، ومعان الأردني، والنفط العراقي. 

كما حقق الفوز في الدور قبل النهائي على فريق حمادة الأردني، واختتم البطولة بالفوز في النهائي على فريق إنتاج الكهرباء.

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