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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ هنا جودة ببرونزية العالم لتنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة
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هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي  البطلة المصرية هنا جودة بالبرونزية التاريخية فردي الآنسات في بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 سنة المقامة بالسويد بعد خسارة مباراة نصف النهائي.

-وبهذا-أصبحت أول مصرية وعربية وأفريقية تتوج بميدالية في بطولة العالم في هذه المرحلة السنية.


وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير الذي تبذله هنا جودة، والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لتطوير الرياضة ورعاية المواهب الشابة.


وسبق لهنا جودة الحصول على فضية فردي الآنسات في بطولة العالم تحت 15 سنة عام 2021 كما توجت بذهبية زوجي السيدات في نفس النسخة بالإضافة الذهبية الزوجي المختلط عام 2022 في نفس المرحلة السنية.

 

تنس الطاولة الدكتور أشرف صبحى البطلة المصرية هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة