الإنقاذ النهري يواصل البحث عن طفلة ضمن ضحايا حادث سقوط سيارة بترعة بطوخ

تواصل أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية عمليات البحث عن طفلة مفقودة ضمن ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق مزلقان زكي نامول وانقلاب إحداها في الترعة، دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكشف معاينة الحادث أن هناك طفلة مفقودة حيث تجري عمليات البحث منذ 20 ساعة وحتى الآن بواسطة قوات الإنقاذ النهري عقب انتشال السيارة التي انقلبت بالترعة والبحث عن الطفلة المفقودة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ عقب تصادمها مع أخرى دوأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وفقدان طفلة.

وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وجرى أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البحث عن طفلة مفقودة

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