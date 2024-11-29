الحرية المصري: تشغيل الرورو المصري الإيطالي يخدم الصادرات الزراعية لـ أوروبا

قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن إطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري/الإيطالي يمثل إنجازًا استراتيجيًا في جهود الدولة المصرية لتعزيز صادراتها ودعم اقتصادها الوطني، مشيراً إلى أن هذا الخط البحري الجديد يتيح نقل البضائع، خاصة الصادرات الزراعية الطازجة مثل الخضر والفاكهة، إلى الأسواق الأوروبية خلال يومين ونصف فقط، وهو ما يقلص بشكل كبير الزمن الذي كانت تستغرقه الرحلات عبر الخطوط التقليدية.

وأكد" عبد الهادي"، في بيان له اليوم الجمعة، أن هذا التطور يمثل استجابة مباشرة لمطالب المصدرين المصريين الذين سعوا لسنوات إلى وسائل أكثر كفاءة لتوصيل منتجاتهم الطازجة إلى أوروبا بجودة عالية وسرعة تضمن تنافسيتها.

ولفت "عبد الهادي"،أن الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز استغرقت عامين من التنسيق والمفاوضات مع الجانب الإيطالي، مما يعكس مدى أهمية المشروع للدولة المصرية وحرصها على فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية، كما أن هذا الخط يُعد فرصة للمصدرين المصريين لتعظيم عائداتهم وتوسيع نطاق صادراتهم، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية في الأسواق الأوروبية.

وأكد، أن الخط الجديد يعزز أيضًا منظومة النقل البحري المصرية، حيث يتكامل مع خطط تطوير الموانئ والبنية التحتية، مثل تجهيز محطة حاويات "تحيا مصر 1" بأحدث المعدات والأوناش العملاقة، وهذا التكامل يسهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية، ما يجعلها محاور لوجستية رئيسية تخدم التجارة الإقليمية والدولية.

