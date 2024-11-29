الوكالة اللبنانية: قصف إسرائيلي لطلوسة ومركبا وبني حيان جنوب البلاد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف طلوسة ومركبا وبني حيان، كما تقوم بأعمال جرف للبيوت والأراضي في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان.

كما قامت دبابة ميركافا إسرائيلية بقصف منزل في خراج برج الملوك محلة تل نحاس. ورصدت جرافات لقوات الاحتلال وهي تقوم بعملية تجريف واقتلاع لأشجار الزيتون قرب منطقة العبارة قبالة الجدار في بلدة كفركلا.. فيما توغلت 4 دبابات إسرائيلية في الحي الغربي من بلدة الخيام.

من جهة أخرى، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اليوم مع المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد رضا شيباني، تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.