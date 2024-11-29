الجيل الديمقراطي: خط الرورو يساهم في تحول مصر لمنطقة لوجستية وحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي يُمثل نجاحًا كبيرًا للحكومة، ووزارة النقل وتتويجا رائعا وعظيما للحوار المصري الإيطالي عامي 2018 و 2019 و للمُباحثات على هذا المشروع، وكذلك نجاحا للتنسيق الذي تم بين وزارة النقل و كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل أي معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير، تشغيل وإطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي.

وأشار «ناجي الشهابي» في بيان له اليوم الجمعة، أن هذا الخط سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية و الحاصلات الزراعية، وذلك من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، كما سيساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالأسواق الإيطالية والأوروبية.

وأضاف أن التشغيل المستدام لخط الرورو بين مصر وإيطاليا لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.

ونوه رئيس حزب الجيل،أن هذا الخط الجديد سيتيح وصولًا سريعًا للمنتجات المصرية إلى جميع المدن الأوروبية، موضحًا أن وصول الشحنة يستغرق بين مينائي دمياط وتريستا يومين ونصف فقط، مقارنة بنحو 6 أيام بالطرق التقليدية.

وأكد الشهابي، أنه يعتبر هذا الخط اضافة للبنية التحتية العملاقة التى أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشرة الأخيرة، لافتًا أنه كان ضرورة تفرضها اهتمام الرئيس السيسى بتعميق الصناعة و توطينها وجعل مصر مركز صناعي عالمي وييسر الوصول بصادراتنا الى المائة مليار دولار سنويا.

