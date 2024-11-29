رونالدو يقود تشكيل النصر أمام ضمك في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره ضمك على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في الخامسة إلا 20 دقيقة بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام ضمك، إذ يتواجد على رأس الهجوم، بجانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

في المقابل، يغيب النجم المصري طارق حامد عن صفوف ضمك أمام النصر؛ لعدم الجاهزية الفنية بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة مطلع الموسم الجاري.

يحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الحادي عشر وفي رصيده 14 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد اله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو

وفي الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أنجيلو جابرييل.