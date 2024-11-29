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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الريشة الطائرة

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
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اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة، لاختيار مجلس  جديد ليقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وحضر الجمعية العمومية 9 هيئات من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحادات الرياضية المصرية داخل ستاد القاهرة.

وحضر الجمعية العمومية 9 أعضاء من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت، فيما غابت أندية قارون الرياضي - السلام ببنها - نادي بني سويف الرياضي.

وتشهد انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة : علي حسب الله - هادية حسني

العضوية :

"كريم شديد - شريف جعفر - شريف عبد المنعم - منة الله طارق الطناني - مروة علي - أحمد مجدي - خالد عبد المنعم - وليد الكسار - محمد كمال - شادي يحيى - شهاب يحيى - وخالد الخادم".

ويبلغ عدد هيئات اتحاد الريشة الطائرة حضور 12 هيئة وهم: "الزهور، نادي هليوليدو، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، الشمس، هليوبوليس، نادي بني سويف الرياضي، نادي معلمين ببا الرياضي، نادي معلمين بني سويف الرياضي، قارون الفيوم، يخت الجيزة، السلام بنها".

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

النصاب القانوني اتحاد الريشة الطائرة مجلس جديد الدورة الانتخابية