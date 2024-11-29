جاستن صن يتناول الموزة التي اشتراها بـ 6.2 مليون دولار.. هل هي فن أم مجرد تسويق؟

آثار رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة، جاستن صن، الجدل مجددا بعد أن اشترى عملا فنيا مثيرا للجدل بمبلغ 6.2 مليون دولار، وهو عبارة عن موزة مثبتة على الحائط باستخدام شريط لاصق.

الحدث وقع في أحد أكبر فنادق هونغ كونغ، حيث تناول صن الموزة أمام عدد من الصحفيين و المؤثرين بعد أن ألقى خطابا أثنى فيه على العمل الفني، معتبرا إياه "أيقونيا"، وقارن بينه وبين عالم العملات المشفرة.

“صن” الذي يملك 34 عاما، أشار إلى أن الموزة "أفضل بكثير من الموز العادي"، وأوضح أنه شعر بالدهشة في اللحظات الأولى بعد فوزه بالمزاد، قبل أن يدرك أن هذا العمل قد يكون له تأثير كبير في عالم الفن المعاصر.

وقال “صن”، بعد تناوله الموزة في المؤتمر الصحفي: "هذا جزء من تاريخ العمل الفني".

العمل الفني، الذي ابتكره الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان ويحمل عنوان "كوميدي"، تم بيعه في مزاد سوذبي بنيويورك الأسبوع الماضي، وكان صن من بين 7 مزايدين، لكن ما أثار تساؤلات كثيرة هو خلفية العمل الذي أُدرج في فئة الفن المفاهيمي، وهو عمل بسيط: موزة مثبتة على الحائط بشريط لاصق.

الجدل حول هذا العمل ليس جديدا؛ فقد أثار في السابق نقاشا واسعا في معرض "آرت بازل" في ميامي عام 2019، حيث تساءل الكثيرون عن ما إذا كان فعلاً يمكن اعتبار هذا العمل "فنًا". في تلك الأثناء، انتقد البعض عدم وجود مضمون حقيقي للعمل الفني، متسائلين عن مدى جدوى ما قد يُعتبر مجرد "تفاهة".

من ناحية أخرى، كشف صن في تصريحاته للصحافة أنه اشترى الموزة بأقل من دولار واحد من كشك في حي الجانب العلوي الشرقي من نيويورك، وكان يبيعها هناك رجل يُدعى شاه علم، يعمل مقابل 12 دولارًا في الساعة. علم، الذي علم لاحقا أن الموزة بيعت بملايين الدولارات، عبر عن صدمته وحزنه، معتبرا أن المبلغ الذي حصد من بيع الموزة هو أكثر مما كان ليتخيله في حياته.

في خطوة غير مسبوقة، أعلن صن عن نيته شراء 100 ألف موزة من كشك علم، وتوزيعها في أنحاء العالم كجزء من "احتفال بالفن والحياة اليومية".

واعتبر صن أن "الفن يجب أن يكون للجميع"، مؤكداً على أهمية الربط بين الحياة العادية والإبداع.

وكان كل من حضر الحدث قد حصل على تذكار عبارة عن شريط لاصق وموزة، ليصبحوا جزءا من هذا الحدث الفني المثير للجدل.