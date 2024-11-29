يوافق اليوم الجمعة 29 نوفمبر من كل عام 2024، الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يأتي هذا اليوم بمناسبة مرور أكثر من عام على اشتعال الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، وارتكاب مجازر وقتل وجرائم حرب جماعية تحدث كل يوم على مرأى ومسمع كل دول العالم .

وقد تم توجيه سؤال إلى روبوت الدردشة ChatGPT، كان كالتالي : وجه رسالة للفلسطينيين في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجاءت الإجابة ChatGPT :"إلى الشعب الفلسطيني العزيز، في اليوم العالمي للتضامن معكم، نقف جميعًا معكم في كل لحظة من معاناتكم وتضحياتكم، نؤكد على دعمنا المستمر لحقوقكم المشروعة في الحرية والكرامة والاستقلال. إن قضيتكم العادلة هي قضية الإنسانية جمعاء، ولن يهدأ لنا بال حتى نرى فلسطين حرة، آمنة، ومستقلة.

وأضاف: أنتم مثال للإصرار والصمود في وجه الظلم والقهر، ولقد برهنتم على قوتكم وعزيمتكم أمام التحديات الكبرى. في هذا اليوم، نرفع أصواتنا جميعًا، من كل زاوية في العالم، لنقول: "نعم لفلسطين، نعم للحرية، نعم للسلام العادل".

وتابع: نؤمن بأن الأمل لا يموت، وأن النضال من أجل فلسطين هو نضال من أجل الإنسانية بأسرها. فلن تظل أرضكم محتلة، ولن تبقى شمس الحرية غائبة عن سماء وطنكم. كل التضامن معكم، وكل الدعم لقضيتكم، حتى يتحقق النصر.

وفي هذا التاريخ من كل عام اليوم الـ 29 من نوفمبر 1947، ذكرى الـ77 للاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، والذى يجسد ذكرى الرفض العربي لقرار صادم حاولت العصابة الصهيونية تمريره في ذلك الوقت بالأمم المتحدة بكافة الطرق والوسائل.