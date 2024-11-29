اليوم.. عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان بمسجد الكويتي بزهراء المعادي

أعلنت الفنانة حنان سليمان، موعد ومكان عزاء شقيقها الراحل المهندس صبري حسن سليمان، اليوم الجمعة بعد صلاة العشاء من مسجد الكويتي بزهراء المعادي.

وكتبت الفنانة حنان سليمان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان، والعزاء اليوم الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي.

يشار إلى أن الفنانة حنان سليمان شاركت في الجزء الرابع لمسلسل "المداح.. أسطورة العودة" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الدرامي السابق 2024، وشاركها البطولة الفنانين: حمادة هلال، هبة عبدالغني، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتجري الفنانة حنان سليمان تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الدرامي المقبل 2025، بالإضافة إلى تصوير فيلم "حدوتة الأيام الباقية" من تأليف محمد صادق، وإخراج محمد جمال العدل.