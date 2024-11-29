بحضور100 طبيب.. مؤتمر طبي لمناقشة السلبيات و الإيجابيات في جراحة المناظير

نظم ١٠٠ طبيب من أساتذة الجهاز الهضمي والمناظير برئاسة رئيس قسم الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة كفر الشيخ الدكتور تامر حيدره، اليوم الجمعة بمدينة طنطا المؤتمر الطبي الأول لمناقشة السلبيات و الإيجابيات ومناقشة أحدث التطورات في مجال الجهاز الهضمي، بحضور حوالي 100 من أطباء الجهاز الهضمي والمناظير والقنوات المرارية وجراحه الجهاز الهضمي، بحضور الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء، والدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب بكفر الشيخ، وذلك بمدينة طنطا بمحافظة الغربية .

استعرض المؤتمر آخر ما وصل إليه الطب في مجال مناظير ووحركية الجهاز الهضمي وكذلك جراحة الجهاز الهضمي فى مصر والعالم بمشاركة أطباء وخبرات عالميه .

قال الدكتور تامر حيدرة، إن المؤتمر هدفه التعاون بين الجانب العلمي و الجانب التطبيقي من خلال عرض آخر ما توصلت إليه الأبحاث و الدراسات في مجال تشخيص أمراض الجهاز الهضمي و القنوات المرارية من خلال استخدام أحدث البرامج لمتابعة حركة المرئ مما يساعد في دقة التشخيص التي لم تتوافر من قبل، بالإضافة إلى قياس حمضية المرئ و مع قياس المقاومة التي لم تتوافر من قبل وتساهم بشكل كبير في دقة وسرعة تشخيص المريض.

وأضاف الدكتور طه اسماعيل، عميد كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، أنه يوجد تعاون بين جامعة كفر الشيخ والعديد من المؤسسات التطبيقية خلال الفترة القادمة في البحث العلمي و تطبيق تقنيات جديدة داخل المراكز المتخصصة لمواكبة التقدم والتطوير العلمي والطبي في العالم.