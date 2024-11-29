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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غرامة مليون جنيه.. تصرف صادم من الشناوي وإمام عاشور بعد الأزمة الأخيرة

محمد الشناوي وإمام
محمد الشناوي وإمام عاشور
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اشتعلت الأجواء داخل النادي الأهلي في الساعات الماضية بعد أزمة إمام عاشور مع مارسيل كولر ومحمد الشناوي وتوقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب واستبعاده من التدريبات الجماعية للفريق.

وقام الثنائي محمد الشناوي قائد الأهلي، وإمام عاشور، لاعب وسط الفريق بحذف كل منهما من قائمة المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلمت "البوابة نيوز" أن إمام عاشور يلقي باللوم على قائد الفريق محمد الشناوي في تصعيد الأزمة، التي دارت بعد لقاء الأهلي مع ستاد أبيدجان الإيفواري بدوري أبطال أفريقيا.


عقوبة إمام عاشور 

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، تغريم إمام عاشور مليون جنيه، بسبب ما بدر منه بعد لقاء ستاد أبيدجان.

أزمة إمام عاشور عقوبة إمام عاشور أزمة إمام عاشور والشناوي النادي الاهلي