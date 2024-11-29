مكتبة مصر العامة بالزقازيق تنظم احتفالاً بعيد الطفولة

نظمت مكتبة مصر العامة اليوم إحتفالاً بعيد الطفولة بمشاركة 60 طفلًا من أعضاء المكتبة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتقديم فقرات هادفة للأطفال تساهم في تحسين سلوكياتهم.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن مصر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه، من النشأة المستقرّة أسرياً ومجتمعياً، والعيش في أمنٍ وإطمئنان وتهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية و تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلبه.

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى قيام المكتبة اليوم بتنظيم اليوم حفل عيد الطفولة شارك فيه 60 طفلا وتضمنت فقرات الحفل “فقرة الساحر - المهرج - تلوين على الوجه - حكايات تيتة زقزوقة - عرض فيلم للأطفال - مسرح عرائس - أراجوز”.