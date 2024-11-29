وحدات تكافؤ الفرص تكثف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري

قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، بتنفيذ تسع ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري ، استهدفت السيدات ، تناولت (التنمية المستدامة - الإستقامة ومكارم الأخلاق - العفو عند المقدرة والتسامح - حقوق الطفل -الحقوق في الإسلام وخاصة حق الوالدين - التفكك الأسرى وأسبابه وعلاجه - أهمية المبادرات الرئاسية - آثار العنف الأسرى على الأسرة والمجتمع - حقوق ذوى الهمم في القانون رقم 10لسنة 201 ).

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشددا على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ثلاث ندوات بعنوان التنمية المستدامة ) بمدرسة الحرية الإبتدائية بمدينة منيا القمح.

والإستقامة ومكارم الأخلاق بالوحدة المحلية بشلشلمون.

والعفو عند المقدرة والتسامح بالمكتبة الثقافية بسنتهوت وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الأوقاف بالمركز ومركز شباب سنهوت.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة بعنوان "حقوق الطفل" وذلك بمدرسة السويدي الرسمية للغات وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ومديرية التربية والتعليم.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان حقوق في الإسلام وخاصة حق الوالدين والتفكك الأسرى وأسبابه وعلاجه والمبادرات الرئاسية وأثار العنف الأسرى على الأسرة والمجتمع ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل والإدارة الصحية بالمركز.

كما قامت وحدة ذوى الهمم بحي ثان الزقازيق بتنظيم ندوة عن "حقوق ذوى الهمم في القانون رقم 10 لسنة 2018" بمدرسة النور والأمل بالزقازيق وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة حقوق السكان بالمركز.