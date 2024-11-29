"رسالة المرأة في الكنيسة" ندوة لمجلس الإعلام والنشر بالتعاون مع مركز "الإبراهيمية"

نظم مجلس الإعلام والنشر بالتعاون مع مركز الإبراهيمية للإعلام، ندوة بعنوان: "رسالة المرأة في الكنيسة"، في كلية اللاهوت الإنجيلية في العباسيّة.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيب من يوسف منصور مؤسس ورئيس مركز الإبراهيميّة للإعلام التابع للطائفة الإنجيلية ، ثم تقديم للسادة المتكلمين والذين مثَّلوا عددًا من الكنائس، الكنيسة الأرثوذكسيّة ممثلة في القس بولس حليم كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس القللي، وعن الكنيسة الكاثوليكيّة الآب بولس جرس عميد كلية اللاهوت الكاثوليكيّة السابق، والكنن الدكتور مدحت صبري ممثلًا للكنيسة الأسقفيّة في مصر والشرق الأوسط، والدكتور القس صموئيل زكي رئيس مجلس الإعلام والنشر في الكنيسة الإنجيليّة المشيخية في مصر.

وتحدث الأب بولس حليم عن رسالة المرأة في الكنيسة الأرثوذكسيّة، وموقف الكنيسة من خدمة المرأة، مؤكدًا على تشعب دور المرأة وأصالة خدمتها في الكنيسة خلال ثلاثة محاور، المرأة ودورها في الكنيسة المتأصل في الكتاب المقدس، المرأة وتقلدها مناصب قيادية وإدارية في الكنيسة في الوقت الراهن، دور المرأة المتميز في الخدمة الروحيّة والاجتماعيّة، لكنَّه أكَّد على عدم تقلد المرأة في الكنيسة أيَّة مناصب كهنوتيّة.

بينما استعرض الآب بولس جرس دور المرأة ورسالتها في الكنيسة الكاثوليكيّة، مبتدًأ من دور المرأة كما رأيناه في الكتاب المقدس، لا فرق بين ذكر وأنثى، وهكذا التعليم الكنسي يساوي بين الرجل والمرأة، فالمرأة في الكنيسة الكاثوليكيّة تقوم بكل مناحي الخدمة، كما أشار جرس لتفرّد دور الرهبانيات النسائيّة الكاثوليكيّة، وخصوصًا في التعليم، وفي حين أكَّد على عدم تقلد المرأة للخدمة الكهنوتيّة، قدَّم تاريخًا موثقًا عن أهميّة وحيويّة دور المرأة في رسالة الكنيسة.

واضاف الكنن مدحت صبري لتشارك وجهتي النظر السابقتين، موضحًا دور المرأة في خدمة الكنيسة الأسقفيّة وتفردها في خدمة ذووي الهمم، واختتم د. القس صموئيل زكي كلمات المنصة، معبّرًا عن وجهة نظر الكنيسة الإنجيليّة، والتي تتفق تمامًا مع ما قدَّمه الكتاب المقدس عن أهميّة المرأة، والتي أوجدها الله معيًا نظيرًا لآدم، وقد تقلدت الكثير من المناصب الخدمية والعسكرية والقيادية، فرأينا المرأة نبيّة، قائدة جوقة ترنيم، رسولة، إلى أخر الأدوار التي شرحها وقدَّم لها الكتاب المقدس، وهكذا نجد أنَّ الكنيسة الإنجيليّة لم تمنع المرأة أن تكون شيخًا في الكنيسة، وهو منصبًا خدميًا يتساوى مع القسيس، وإن كانت الكنيسة الإنجيليّة في مصر لم تسمح حتى الآن برسامة المرأة قسًا، وفي تناوله لعقيدة الكهنوت من وجهة نظر الكنيسة الإنجيليّة أكَّد زكي أكَّد على أنَّ الكنيسة الإنجيليّة تؤمن بكهنوت جميع المؤمنين، وهناك فرقًا بين الخدمة الدينيّة في الكنيسة الإنجيليّة والكهنوت بحسب الكنائس التقليديّة.

وقد شهدت الندوة عددًا من المداخلات الثريّة من جمهور الحاضرين الذين في تنوعهم وتمثيلهم للكنائس المشاركة كانوا يعبرون عن وجهات نظر متنوعة مما أثرى الندوة، واختتمت الندوة ببعض ورش العمل كتحدٍ للحاضرين لتفعيل حضورهم في كنائسهم لمزيدٍ من تعزيز دور المرأة ورسالتها في الكنيسة.