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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شريف القماطي يفوز برئاسة اتحاد التجديف

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
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فاز اللواء شريف القماطي برئاسة الاتحاد المصري للتجديف، بعد الانتخابات التي أقيمت اليوم الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديدة يدير شئون الاتحاد خلال الدورة الانتخابية من 2024 حتى 2028.

وتنافس على منصب رئاسة الاتحاد المصري للتجديف الثنائي: شريف القطامي، وعمرو النوري ليحسمها القماطي بواقع 6 أصوات مقابل 5 أصوات لعمرو النوري فيما تم إبطال صوت واحد.

وتشهد الجمعية العمومية حضور 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت وهم: “المعادي، الأقصر، اتحاد الشرطة، المصري للتجديف، القناة، اليخت المصري، طلائع الأسطول، طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، أسوان، والبنك الأهلي اسكندرية“.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي رئيس الشئون القانونية باللجنة الأولمبية المصرية، أستاذ أحمد عبد العليم مندوب اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار محمد عمر  المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

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