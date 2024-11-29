الطقس السيئ يقفز بأسعار حبوب القهوة 30%

توقع تقرير اقتصادي أن ترتفع أسعار حبوب القهوة عالميا خلال العام المقبل نتيجة الطقس السيئ. ونقلت منصة "فولكس بلات" - في تقرير - عن خبير السوق الزراعية كارلوس ميرا في لندن إن "أسعار حبوب القهوة سترتفع بنسبة 30 % على الأقل خاصة في ألمانيا والنمسا نتيجة الطقس.

وذكرت المنصة أنه يتعين على المستهلكين أن يتوقعوا ارتفاع الأسعار حيث يؤكد يوهان برونر، المدير الإداري لجمعية القهوة والشاي النمساوية أن تطورات السوق أصبحت أكثر حدة في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أنه في هذا العام، ارتفعت أسعار البن الأخضر بنحو 70 % مرجحة إن العواقب لن يكون لها تأثير على المستهلكين النهائيين إلا في غضون ستة إلى تسعة أشهر.

ولفت برونر - بحسب المنصة - إلى أن الحصاد انخفض بسبب الطقس وأنه يضاف إلى ذلك مشاكل سلسلة التوريد وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع الطلب في آسيا.

وقال برونر: "أخشى ألا يتمكن جميع مقدمي الخدمات من التعويض عن السعر المرتفع"، لافتا إلى أن أحد الاحتمالات هو تغيير المزيج والاعتماد على حبوب أرخص من أجل الهروب من ضغوط الأسعار.

