الكرملين: الأحداث في حلب اعتداء على سيادة سوريا.. ونعمل على إرساء النظام بالمنطقة

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم /الجمعة/، الوضع في مدينة حلب السورية بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدا أن روسيا تعمل على "إرساء النظام في المنطقة".

وقال بيسكوف - حسبما أذاعت وكالة "سبوتنك" الروسية - "فيما يخص الوضع في حلب، فهو بالطبع تعد على السيادة السورية في هذه المنطقة، وندعو السلطات السورية إلى استعادة النظام بسرعة في هذه المنطقة واستعادة النظام الدستوري".

وأفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم بأن مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري استهدفت تجمعات للإرهابيين غرب مدينة حلب.

وحسبما صرح مصدر في قوات الأمن السورية - لوكالة "سبوتنيك" - نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية السورية، سلسلة من الضربات ضد إرهابيي "جبهة النصرة" الذين شنوا هجوما من إدلب في غرب محافظة حلب.

