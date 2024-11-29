"عمال مصر" : فوز منال عوض بالتميز الحكومي العربي يعكس دور مصر الريادي

هنأ هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية د. منال عوض وزير التنمية المحلية بمناسبة فوزها بجائزة " التميز الحكومى العربى ' عن فئة افضل محافظ عندما كانت تتولى منصب محافظ دمياط فى الفترة من ٢٠١٨ الى يوليو ٢٠٢٤.

وقال " المهيرى ' ان فوز د. وزيرة التنمية المحلية بتلك الجائزة يأتى تتويجا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بتمكين المرأة المصرية فى كل قطاعات الدولة حتى صارت تتبوأ أعلى المناصب السياسية والتنفيذية والقضائية والثقافية والاجتماعية.

أضاف أن تكريم وزبرة التنمية المحلية د.منال عوض وفوزها بالجائزة هو تقدير لدور مصر الريادي بالمنطقة العربية في مجالات التنمية والإدارة الحكومية ويعكس جهود القيادة الوطنية في تعزيز ونشر كفاءة العمل المحلى التى تعمل على دعم وتطبيق خطط التنمية الشاملة،

وأكد " المهيرى ' أن التنظيم النقابى المصرى بشكل عام والخدمات الادارية والاجتماعية بوجه خاص يرى أن "د. منال ' نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية التي أثبتت جدارتها في تولي المناصب القيادية بتميز..

وشدد على أن مثل تلك الجائزة مٌحفزة لاى مسئول يتفانى فى خدمة وطنه والمساهمة فى تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.