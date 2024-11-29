تفاصيل ضبط الأمن أخطر تاجر مخدرات في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه .

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وضُبط بحوزته على (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام).

هذا وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.