"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بروكسيل لقرطاج

رحلة جديدة يستعد لها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تبدأ اليوم الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسيل حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الـ24 لمهرجان سينماميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، حيث يقام له عرضين اليوم وغدا السبت الموافق 30 نوفمبر، ويتنافس الفيلم مع 7أفلام أخرى من دول مختلفة، ليستعد بعدها فريق عمل الفيلم للقاء جمهور الخليج. حيث يشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وسيعرض الفيلم 3 مرات، أيام 6 و10 و13 ديسمبر القادم، بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، الذي يتنافس مع 15 فيلما من مختلف أنحاء العالم.

وفي توقيت متقارب من مشاركة الفيلم في مهرجان البحر الأحمر سيكون في منافسة قوية أخرى مع 8 أفلام أخرى في الدورة الـ 11 لمهرجان داهوك السينمائي الدولي بالعراق والذي سيقام في الفترة من 9 إلي 16 ديسمبر القادم، حيث يشارك في المسابقة الرسمية أيضا للمهرجان، ليستقر بعدها في تونس حيث يشارك في المسابقة الأقوي ليتنافس مع 15 فيلما في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية والتي ستقام في الفترة من 14 لـ 21 ديسمبر القادم.

ليكون مهرجان قرطاج هو المنصة السينمائية الأخيرة حتي الآن للفيلم قبل طرحه بدور العرض السينمائية بمصر والدول العربية، حيث تم تحديد نهاية العام موعدا نهائيا لطرح فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فى السينمات.

وعلى الجانب الاخر حصلت ركين سعد على جائزة جيل المستقبل التي تم استحداثها هذا العام، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 عن دورها في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" التي أقيمت في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتهدف تلك الجوائز إلي دعم مهرجان القاهرة السينمائي واكتشاف شباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت، كما شارك في أغسطس الماضي في برنامج Orizzonti Extra، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ81 والتي اقيمت في الفترة من 28 أغسطس الماضى وحتى 7 سبتمبر الجارى، هو قسم تُعرض من خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، وكان المهرجان بمثابة المحطة الأولى لعرض الفيلم رسميا بعد رحلة استمرت لأكثر من 8 سنوات ما بين التحضير والتصوير، بالإضافة إلي أنه أعاد السينما المصرية إلى فينيسيا مرة أخرى ضمن الاختيارات الرسمية بعد غياب طويل استمر لـ12 عاما، منذ مشاركة فيلم "الشتا اللى فات" للمخرج إبراهيم البطوط في برنامج Orizzonti عام 2012.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، و أحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول حسن ، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة.

حصل الفيلم مؤخرًا على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، المقدمة من شركة Creative Media Solutions في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع، كما حصل الفيلم أيضًا على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

بينما حصل سيناريو الفيلم على عدد من منح التطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وجائزتين تطوير من منصة الجونة السينمائية.

شارك سيناريو الفيلم في عدد من مختبرات ومعامل التطوير والتمويل، من بينها برنامج تطوير الأفلام الفرنسي “La Fabrique Cinéma Programme” والذي يُشرف على تنظيمه المعهد الفرنسي وتُقام فعالياته كأحد أنشطة سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج “Dot.on.the.map” كجزء من فعاليات مهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين لتطوير الأفلام بمصر، كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من أسواق التمويل السينمائية من بينها سوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وسوق مهرجان ديربان السينمائي بجنوب أفريقيا.