اليوم.. الأهلي يخطط لعودة الانتصارات في الدوري من بوابة البنك الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز بحثا عن العودة لطريق الانتصارات بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية وخسارة نقطتين في رحلة الدفاع عن اللقب.

يحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط من الفوز على سيراميكا كليوباترا وزد والتعادل مع الاتحاد السكندري، بينما يمتلك فريق البنك الأهلي نقطة واحدة بعد الهزيمة من الزمالك وبيراميدز والتعادل مع فاركو.

يدخل الأهلي مواجهة البنك الأهلي وسط حالة من التخبط الإداري والأزمات والتي كان آخرها أزمة إمام عاشور مع محمد الشناوي ومارسيل كولر والتي ترتب عليها استبعاد اللاعب من التدريبات الجماعية وتغريمه مليون جنيه وهو الأمر الذي تكرر في الفترة الأخيرة داخل صفوف الفريق بعد أزمة محمود كهربا خلال السوبر المصري بالإمارات.

ويخطط الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تخطى عقبة البنك الأهلي والبقاء على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز وتعويض خسارة نقطتين في الجولة الماضية متسلحا بكتيبة النجوم في صفوف الفريق.

وكان مارسيل كولر ركز في التدريبات على معالجة الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق في آخر مواجهتين أمام الاتحاد السكندري في الدوري وضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا والتي كلفت الفريق استقبال 3 أهداف وسط حالة من القلق على الجهاز الفني خوفا من تكرار هذه الأخطاء في المباريات المقبلة.

كما يعاني الفريق من أزمة هجومية في ظل غياب وسام أبو علي للإصابة وطاهر محمد طاهر للإيقاف وتراجع مستوى بيرسي تاو ورضا سليم واقتراب رحيلهما عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي التقبل.

ويفقد الأهلي في مباراة اليوم خدمات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لعدم التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مشط القدم خلال تواجده مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026، كما يستمر غياب أشرف داري ويغيب أيضا طاهر محمد طاهر للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات بالإضافة للثنائي محمد الشناوي وإمام عاشور.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى ويحيي عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وعمرو السولية وأكرم توفيق في خط الوسط وثلاثي الهجوم حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

في المقابل يسعى فريق البنك الأهلي بقيادة المدير الفنى طارق مصطفى لتحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية أمام الأهلي متسلحا بوجود عناصر مميزة تمتلك خبرات كبيرة من أجل تحقيق الفوز الأول في مسابقة الدوري بعد الفشل في تحقيق أي انتصار هذا الموسم.

ويمتلك البنك الأهلي عناصر خبرة مثل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان ومحمد عبد الغني وأسامة فيصل ومحمد هلال وأيمن أشرف.