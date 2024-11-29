إصابة 7 إسرائيليين بجروح إثر حادث إطلاق نار بالضفة الغربية

أصيب 7 إسرائيليين بجروح، إثر حادث إطلاق نار باتجاه حافلة بالقرب من مستوطنة "أرئيل" في الضفة الغربية.

وذكرت فرق الطوارئ الطبية في إسرائيل - حسبما أفادت قناة (i24) الإسرائيلية اليوم /الجمعة/ - أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح قناة (i24) الإسرائيلية اليوم الجمعة - أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وواحدا بجروح متوسطة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح طفيفة بسبب شظايا الزجاج المكسور.

وأوضحت أن الحادث نفذه شخصان جرى تحييد أحدهما والآخر هرب وتجرى مطاردته، فيما تقوم قوات الاحتلال بمسح المنطقة للتأكد من عدم وجود المزيد من المصابين.

