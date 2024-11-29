انطلاق فعاليات اليوم الثاني لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية.. اليوم

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور أسامة طلعت أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، في إقامة فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السادس، بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد المدير التنفيذي للملتقى، ويشهد اليوم الثاني الجمعة ٢٩ نوفمبر في الرابعة عصرا، العديد من الفعاليات منها عرض عرائس ماريونت لفرقة كروكي بقيادة خالد الخريبي، وعرض عرائس لفرقة الأراجوز المصري والعرائس، ومجموعة من نمر الأراجوز لمجموعة من الفنانين خريجي مدرسة الأراجوز، جيهان موسى، حمدي مجدي، نورهان شريف، أحمد جابر.

كما تقدم فرقة عرائس المنيا عرض عرائس بعنوان التفكير السليم.

وعلى المسرح الصغير يتم توقيع الكتاب المترجم "مسرح الأراجوز" تقديم الناقد والكاتب أحمد عبد الرازق أبو العلا، يدير حفل التوقيع المخرج والفنان ناصر عبد التواب منسق عام الملتقى بحضور الباحث أحمد عبد العليم أمين عام الملتقى.

وتختتم الفعاليات بعرض عرائس لفرقة مسرح القاهرة للعرائس.

جدير بالذكر أن الملتقى قد تم افتتاحه مساء أمس الخميس بحضور أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والعديد من الشخصيات البارزة في مجال المسرح، وتم تكريم الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف الرئيس الشرفي للملتقى ورئيس المركز القومي لثقافة الطفل الأسبق، كما تم تكريم الجهات التي ساهمت مع المركز في إنجاح ملتقى الأراجوز وهما المعهد العالي لفنون الطفل وتسلمه الدكتور طارق مهران عميد المعهد، والمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وبدأ اليوم باستقبال الزوار والضيوف بعرائس الأراجوز وعمل ممر بعرائس الأراجوز والتنورة، ثم افتتاح معرض "فرحة العرائسيين" بعرائس الأراجوز وخيال الظل.

وعلى المسرح الكبير بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني، ثم كلمة ولاء محمد المدير التنفيذي للملتقى، ثم كلمة الباحث أحمد عبد العليم أمين عام الملتقى، ثم كلمة الكاتب محمد ناصف، ثم كلمة أد.أسامة طلعت الأمين العام للمجلس، وبدأت العروض الفنية بعرض استعراضي لفرقة "بنات وبس" على أنغام أغنية "أراجوز المدارس" بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، ثم عرض لخريجي ورشة الأراجوز، ثم العرض الفائز في مسابقة نمر أراجوزية التي أقامها المركز، ثم عرض غنائي لفريق كورال "سلام" بقيادة المايسترو وائل عوض والذي تغنى بأغنية جديدة تم إنتاجها خصيصا للدورة السادسة من ملتقى الأراجوز، وهي أغنية "تع تع" وهي كلمة شعبية بمعنى تعالى، كلمات الشاعر أحمد زيدان، وألحان وتوزيع وائل عوض، ثم توزيع الجوائز علي الفائزين في مسابقة عروض النمر الأراجوزية وتكريم أعضاء لجنة التحكيم الكاتب والناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، والكاتب شاذلي فرح، والفنان أحمد عبد النعيم، واختتم اليوم بعض "حكايات عمو ناصر وتيتا توته" لمؤسسة الشكمجية إخراج أميرة شوقي.

جدير بالذكر أن فعاليات ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية السادس تستمر حتى غدا السبت ٣٠ نوفمبر ويتضمن اليوم مجموعة من العروض ونمر الأراجوز وعرض الليلة الكبيرة.