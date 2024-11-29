باحث: روسيا لن تتراجع في الحرب إلا باستسلام أوكرانيا

قال الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشؤون الروسية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعين كيث كيلوغ مبعوثا خاصا للصراع الأوكراني الروسي، إذ أنه إنسان عسكري حارب في أفغانستان والعراق، علاوة على ذلك فإنه سيكون لديه هيبة تجميد الصراع وليس حله بشكل كامل.

وأضاف «الأفندي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تجميد الصراع والحرب الروسية الأوكرانية سيكون من خلال طريق التهديد، موضحًا أن التهديد يكون بإقناع الطرفين بوقف القتال، وتجميد الحدود بينهما مع إعطاء ضمانات لكل دولة وعدم تعرض أي دولة منهما لأخرى.



وتابع: «أوكرانيا يمكنها القبول بذلك، ولا تستطيع ألا تقبل، ولو حدث مثل هذا فالولايات المتحدة الأمريكية ستقطع عنها المساعدات العسكرية والاقتصادية، وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة مرات بانه عندما تنتهي المساعدات الأمريكية ستسخر أوكرانيا الحرب، ولكن روسيا لن تتراجع عن الحرب إلا في حال استسلام أوكرانيا».

