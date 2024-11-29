الأمن يضبط المتهم بتزوير الشهادات الدراسية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على تزوير شهادات دراسية والزعم بكونها معتمدة من الجهات الحكومية والترويج لنشاطه عبر عبر مواقع التواصل الإجتماعى تم ضبطه.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على تزوير شهادات دراسية والزعم بكونها معتمدة من الجهات الحكومية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وضبطه (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها " أموال عامة – تزوير – سلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – خيانة أمانة" ، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) .. وتبين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير وتقليد الأختام والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية وذلك عن طريق قيامه بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للشهادات الدراسية المزورة .



كما ضبط بحوزته على (3 خاتم شعار الجمهورية " مقلد " منسوب صدوره لجهات حكومية – إكلاشيه مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – بطاقة رقم قومى مزورة – 5 شهادات دراسية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية – 6 هواتف محمولة " بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).



جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

