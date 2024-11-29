محمد رمضان يصدم إمام عاشور بعقوبة جديدة.. ماذا حدث؟

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية جديدة على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق تغريم إمام عاشور مليون جنيه استبعاده من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، بسبب ما بدر منه تجاه الجهاز الفني بعد مباراة الاهلي واستاد أبيدجان الإيفواري.

وفاجأ أمام عاشور الجميع وقام بنشر ستوري عبر حسابه بموقع إنستجرام، يسخر فيه من اسم رمضان، في إشارة إلى المدير الرياضي.

وأعاد إمام عاشور، نشر صورة لشخص في صالة الجيمانزيوم، وهو يعلق "كرهتني في الشهر الكريم يا راجل، وهو ما اعتبره البعض، إشارة إلى محمد رمضان، الذي اتخذ قرار معاقبة اللاعب.

وقام إمام عاشور بحذف الصورة التي نشرها، بعد ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن محمد رمضان استقر على توقيع عقوبة مالية جديدة على إمام عاشور، وسيتم إخطار اللاعب بها.



تفاصيل أزمة إمام عاشور وكولر

كشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.

وأكد المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي قرر إيقاف أمام عاشور أسبوع من التدريبات الجماعية وتغريمه مليون جينة بسبب ما بدر منه.

وتابع المصدر أنه بعد انتهاء مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال افريقيا، اعترض إمام عاشور وظهر في حالة غضب ودار نقاش حاد مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وشدد المصدر أن بداية الأزمة كانت عندما اعترض إمام عاشور في المحاضرة الفنية التي سبقت تدريبات الفريق أمس استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.