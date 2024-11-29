اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد التجديف

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد التجديف، لاختيار مجلس جديد ليقود اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

وحضر الجمعية العمومية 12 هيئة من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الثانية عصر اليوم الجمعة، بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحادات الرياضية المصرية داخل ستاد القاهرة.

ويتنافس على منصب رئاسة الاتحاد المصري للتجديف الثنائي: “شريف القماطي، وعمرو النوري“.

وعلى منصب العضوية في انتخابات التجديف، يتواجد 24 مرشحا وهم: "مصطفى عبد الجواد، رانيا محمد علوان، إيهاب محمد حساني، حاتم طاهر قنديل، محمد سلامة، سيف الدين محمد، أحمد محمد الحمادي، إبراهيم عادل، حسن عميرة، عصام محمد الشاعر، عمرو يوسف، دينا حسن الباجوري، أحمد شعبان، أحمد حسن لطفي، هشام صفوان، طارق حسين، رشا غنيم، محمد محسن شامخ، محمد عثمان، سامح محمد، حسن توفيق، محمد الطاهر، حاتم شاهين، وإبراهيم مصطفى".

وتشهد الجمعية العمومية للتجديف حضور 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت وهم: "المعادي، الأقصر، اتحاد الشرطة، المصري للتجديف، القناة، اليخت المصري، طلائع الأسطول، طلائع الجيش، المقاولون، الكهرباء، أسوان، والبنك الأهلي اسكندرية".

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.