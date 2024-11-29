ضبط 2 طن أسماك مجمدة وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة، ومحمد سليمان ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة، من تحرير ٢٨ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة ( للتوقف دون إذن رسمي أو عذر قهري وإنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ) .

وباستكمال الحملة أعمالها قامت بالمرور على الأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر جنحة بدائرة بندر بلبيس تم تحرير محضر رقم ٢٢٥٩٥ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب ثلاجة حفظ وتجميد لحوم وأسماك لحيازته وعرضه للبيع أسماك هورس ماكريل كامل مجمد مجهول المصدر وتم التحفظ على ٤٠ كرتونة سمك × ١٠ كجم بإجمالي ٤٠٠ كيلو جرام .

كما تم تحرير محضر رقم ٢٢٦٩٥ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب معلف مواشى لحيازته وإستخدامه مادة جيلوتين فيد ١٦% ناعم لتسمين المواشي وزيادة إنتاج اللبن مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢٠ شيكارة × ٦٠ كجم بإجمالى كمية قدرها ١٢٠٠ كجم أي ما يعادل (طن وربع تقريبا).

وتم تحرير محضر رقم ٢٢٦٩٤ لعام ٢٠٢٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد تاجر جملة لحيازته وعرضه للبيع اكياس شعرية سريعة التحضير (خاصة بالأطفال) مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٨ كرتونة × ٤٠ كيس بإجمالى كمية قدرها ٣٢٠ كيس .

وتم تحرير محضر رقم ٧٣٥٣ لعام ٢٠٢٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد تاجر حبوب وأعلاف لحيازته وعرضه للبيع خليط زوائد خاص بتغذية المواشي مجهول المصدر وقد تم التحفظ على ١٠ شيكارة × ٤٠ كجم بإجمالى كمية قدرها ٤٠٠ كجم .

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.