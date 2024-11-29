محافظ الأقصر يتابع أعمال ترميم المنطقة المحيطة بمعبد إسنا.. صور

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، منطقة القيسارية بمدينة إسنا، سيرا على الأقدام، وهى المنطقة المحيطة بمعبد إسنا وما بها من منازل أثرية وبازارات سياحية ومعصرة الزيوت وبيت النول، حيث تابع أعمال الترميم بتلك المنطقة التى يشرف على ترميمها الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر ومشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا" (VISIT-Esna).

محافظ الأقصر: نسعى إلى التطوير الشامل لمدينة إسنا

وخلال جولته الميدانية، قال محافظ الأقصر أن التطوير يشمل رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمعبد بما يتناسب مع الطابع المعماري الذي تتسم به مدينة إسنا، وتشمل أعمال التطوير المباني وشارع البازارات والمرسي السياحي، مضيفا أن تطوير إسنا يهدف لإحداث نوع من التطوير الشامل للمدينة، وعدم الاقتصار على المعبد؛ بل يمتد للكورنيش والمرسى السياحى.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم رفع كفاءة المدينة بما يتلائم مع الهوية البصرية، والانتهاء من أعمال الصرف الصحي وتركيب بلاط الانترلوك، والبدء الفعلى فى تطوير المرسى السياحي، مشيرا إلي أن مركز إسنا من المراكز التى حظت باهتمام القيادة السياسية وضمها للمرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

رئيس الوزراء يقرر تطوير الشارع المؤدي إلى معبد إسنا

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد زار مدينة إسنا خلال شهر أكتوبر الماضي والذى قرر تطوير ورفع كفاءة الشارع المؤدي إلى معبد إسنا وذلك بدءا من كورنيش النيل حتى المعبد.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس حسنى منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس عاطف عسكر نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

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