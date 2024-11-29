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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصفية عنصر إجرامي هارب من أحكام خلال اختبائه بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليويية، تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليويية، من تصفية عنصر إجرامي هارب من أحكام أثناء اختباءه بدائرة مركز شرطة قليوب، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من مباحث مركز شرطة قليوب بقيام عنصر إجرامي هارب من أحكام وقضية قتل، بالاختباء بدائرة مركز شرطة قليوب.


كشفت التحريات بقيام عنصر إجرامي يدعى "أنور" مقيم محافظة الغربية هارب من جريمة قتل وكذلك صادر ضده حكم بالمؤبد والاختباء بمنطقة ام بيومى بدائرة المركز.

 

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وحال استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القليوبية عنصر إجرامى هارب من احكام القليويية