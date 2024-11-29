5 جنيهات زيادة في أسعار الذهب بمنتصف اليوم مدعومًا من ارتفاعه عالميًّا

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم، بعد أن شهد جلستين من التذبذب في نطاق محدد من التداولات، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي في آخر جلسات تداول شهر نوفمبر.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 3685 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3690 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 12 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3668 جنيها للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 2680 جنيها للجرام.



التذبذب الذي شهده سعر الذهب المحلي خلال الجلستين الماضيتين ناتج عن ضعف الزخم لدى الأسعار للاستمرار في الارتفاع واختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، واليوم اكتسب الذهب دفعة إيجابية عند الافتتاح بدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وسنترقب خلال جلسة اليوم إمكانية استمرار هذا الصعود واختراق المستوى 3700 جنيه للجرام، أم سيبقى هذا المستوى محتفظ بقوته حتى نهاية التداولات.



من جهة أخرى يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرار الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي وفقا للتغيرات في السعر العالمي.



هذا وقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال شهر أكتوبر بنسبة 10.7% ليصل إلى 9.2%، يأتي هذا في ظل تزايد العجز الصافي في الأصول الأجنبية لدى البنوك للشهر الثالث على التوالي.



توقعات أسعار الذهب



ارتفعت سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وبين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن، ولكن يظل الذهب في طريقه لتسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي والمستوى الشهري.

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع مع بداية تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد جلستين من التذبذب في نطاق محدد، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليبدأ التداولات بشكل إيجابي بهدف الاحتفاظ بالزخم الصاعد.

فشل الذهب العالمي يوم أمس في الاغلاق فوق المستوى 2640 دولارا للأونصة الذي يمثل المتوسط المتحرك 50 يوما وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، ولكنه استطاع من جديد التداول فوق هذا المستوى اليوم ليقترب من المستوى 2670 دولارا للأونصة، ونترقب اليوم الاغلاق الأسبوعي والشهري للذهب لمعرفة مستقبل تحركاته خلال الفترة القادمة.

أما عن السعر المحلي:

استمر سعر الذهب المحلي عيار 21 يوم الأمس في التذبذب حول المستوى 3680 جنيها للجرام بعد أن لامس المستوى 3700 جنيه للجرام، واليوم بدأ التداولات بشكل إيجابي قد يمكنه من تجميع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى.