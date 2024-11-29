أوبك: احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم 1.570 مليار برميل

بلغت احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم 1.570 مليار برميل في نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 6 مليارات برميل على أساس سنوي.

وقال تقرير لـ أوبك - عبر منصة منصة X اليوم الجمعة - إن احتياطيات النفط الخام المثبتة في الدول الأعضاء في أوبك بلغت 1241 مليار برميل في نهاية العام الماضي.

كانت أوبك قد أعلنت أنه تم تأجيل الاجتماع الـ 57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والاجتماع الوزاري الـ 38 لـ أوبك وخارجها (ONOMM)، الذي كان مقررًا في الأصل في 1 ديسمبر 2024، إلى يوم الخميس 5 ديسمبر 2024، عبر الفيديو.

وأرجعت التأجيل إلى حضور العديد من الوزراء قمة الخليج الـ 45 في دولة الكويت.

