3.4 طن زيادة في تدفقات الذهب لصناديق الاستثمار الأسبوع الماضي

أعلن مجلس الذهب العالمي، عودة الطلب الفعلي على الذهب إلى الارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر؛ ليظهر أن التدفقات الواردة إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3.4 طن ذهب.

ويأتي هذا بعد تراجع كبير في التدفقات النقدية إلى الصناديق خلال الأسبوع السابق بمقدار – 23.6 طن ذهب، بسبب خروج تدفقات كبيرة من صناديق الاستثمار في منطقة أوروبا وآسيا بحثا عن استثمارات مرتفعة العائد.

ووفقا لتحليل جولد بيليون اليوم ، ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة ليجد الدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، وبالرغم من ذلك يقدم الذهب على تسجيل أكبر انخفاض شهري خلال نوفمبر منذ أكثر من عام.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.9% ليسجل أعلى مستوى في 5 جلسات عند 2666 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2639 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.