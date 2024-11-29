بالصور.. محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر لبلوغه السن القانونية

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، حفل تكريم المهندس حسنى منصور رئيس جهاز تعمير البحرالأحمر، لبلوغه السن القانونية للمعاش، وذلك تقديراً لمجهوداته في حياتة المهنية.

وقال محافظ الأقصر فى كلمته، أن هذا التكريم يأتى عرفاناً تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وشكراً لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيداً بالجهد المبذول وعمله الدؤوب فى الإسراع من وتيرة العمل، مشيراً إلى أنه ظل يعمل حتى آخر يوم فى حياته المهنية.

وأضاف محافظ الأقصر، أن زملاء "منصور" العاملين بالجهاز المتواجدين جميعهم بالحفل، والذين حرصوا على إلقاء كلمات تشير لمدى محبتهم وارتباطهم بذكريات طيبة مع المحتفى به ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في حياته القادمة.

فيما قدم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر الشكر لمحافظ الأقصر، ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، وأعرب عن امتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد وإخلاص.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبدالفتاح آدم وكيل أول وزارة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس عاطف عسكر نائب رئيس الجهاز المركزي للتعمير والعاملين بالجهاز، والمهندس هاني طايع مدير مشروعات جهاز التعمير بالأقصر.

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (1)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (2)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (3)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (4)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (5)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (6)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (7)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (8)

تكريم رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر (9)