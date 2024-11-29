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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة مصر العامة فرع الزيتون

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مكتبة مصر العامة فرع الزيتون، عقب افتتاحه سوق اليوم الواحد بالأميرية.
والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بالمكتبة عددًا من الطلاب خلال ممارستهم الأنشطة المختلفة التى تقدمها المكتبة.
رافق المحافظ فى جولته د.  حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات المحافظة. 
وأكد محافظ القاهرة على أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافي لديهم.

إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق اليوم الواحد محافظ القاهره مديرية التموين مكتبة مصر العامة