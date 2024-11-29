محافظ القاهرة يتفقد مكتبة مصر العامة فرع الزيتون

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مكتبة مصر العامة فرع الزيتون، عقب افتتاحه سوق اليوم الواحد بالأميرية.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بالمكتبة عددًا من الطلاب خلال ممارستهم الأنشطة المختلفة التى تقدمها المكتبة.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية الدور الذي تقوم به المكتبة في نشر الوعي، وتعميق المعرفة والعلم، وتشجيع النشء على القراءة والبحث ورفع المستوى الثقافي لديهم.