“كلية بيت لحم للكتاب المقدس” تستضيف فعاليات مؤتمر كايروس فلسطين

استضافت كلية بيت لحم للكتاب المقدس، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر كايروس فلسطين، الذي عُقد بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المبادرة تحت عنوان "الصمود في ظل الإبادة".

وأُقيمت فعاليات المؤتمر في حرم الكلية، حيث استُخدمت المرافق المختلفة مثل الصفوف الدراسية، والمطبخ، والمسرح لتلبية احتياجات الجهة المنظمة وضيوف المؤتمر.

تأتي هذه الاستضافة ضمن التزام الكلية بدعم المبادرات المسيحية والشراكات المجتمعية من خلال توفير مساحاتها لإقامة الفعاليات المختلفة.

وفي سياق آخر، بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بالقدس، أمس الخميس، صوم الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الشرقي وينتهي بالاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد والذي يحل في 6 يناير 2025، وذلك بترؤس قداس عيد الميلاد المجيد ببيت لحم، إذ يترأس بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس ثيوفيلوس الثالث قداس العيد في 6 يناير 2025.

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