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الجمعة 29 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الخارجية والهجرة تتابع حادث مصرع مواطن مصري في ميلانو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن كثب مع السلطات الايطالية حادث مصرع الشاب المصري رامي الجمل.

وكان د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه القنصلية العامة المصرية بميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الانتهاء من التحقيقات.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين